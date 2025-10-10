LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025.
Dina Boluarte con paradero desconocido tras vacancia: Todos los movimientos en su casa en madrugada.
"Recibieron la orden y se fueron en fila india": Policías se retiran de la calle de Dina Boluarte.
Fiscal de la Nación pedirá impedimento de salida para Boluarte: "Tiene más de 10 investigaciones".
"Creo que está aliviado": Así se despidieron los exministros de Dina Boluarte tras vacancia.
Esto pasó en la casa de Dina Boluarte tras ser vacada: ¿La expresidenta no durmió ahí?.
JOSÉ JERI, EL NUEVO PRESIDENTE DEL PERÚ: LOS ÚLTIMOS INCIDENTES TRAS VACANCIA DE DINA BOLUARTE.
¿DÓNDE ESTÁ DINA BOLUARTE?: JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL PERÚ.
DINA BOLUARTE VACADA: YA NO ES PRESIDENTA DEL PERÚ - CRISIS EN VIVO.
Dina Boluarte tras vacancia: "En todo momento, invoqué a la unidad".
El último mensaje de Dina Boluarte tras ser vacada: La cortan en plena transmisión.
Solicitarán impedimento de salida contra presidenta Dina Boluarte.
José Jerí es el nuevo presidente del Perú: Así fue su primer mensaje a la nación.
José Jerí juramenta como nuevo presidente del Perú tras vacancia de Dina Boluarte.
Dina Boluarte ya no es presidenta: Congreso vota a favor de la vacancia presidencial.
Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.
