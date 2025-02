El papa Francisco ya no se encuentra en estado "crítico", pero sigue con "pronóstico reservado", confirmó este viernes una fuente vaticana, cuando se cumplen dos semanas de su hospitalización por una doble neumonía.



"El cuadro sigue siendo complejo. Ya no está en estado crítico (...), pero el pronóstico sigue siendo reservado", indicó esta fuente, precisando que el pontífice argentino de 88 años "continúa con su tratamiento y la fisioterapia respiratoria".



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 773 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Gustavo Adrianzén y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). #TVPerúNoticias



Sigue nuestro canal aquí: https://www.youtube.com/@tvperunoticias



📅 TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados #NosUne. 💪🏽



Sitio Web ► https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook ► https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter ► https://twitter.com/noticias_tvperu

Instagram ► https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok ► https://www.tiktok.com/@tvperu.noticias



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO GUSTAVO ADRIANZÉN, CONSEJO DE MINISTROS, APEC, APEC 2024, APEC PERÚ 2024, APEC DINA BOLUARTE, DINA BOLUARTE APEC, PRESIDENTES APEC, QUÉ PRESIDENTES VIENEN A PERÚ, PRESIDENTES EN PERÚ, EEUU EN PERÚ, JOE BIDEN EN PERÚ, CHINA EN PERÚ, CANADÁ EN PERÚ, JOE BIDEN DINA BOLUARTE, APEC EN PERÚ, ASIA PACÍFICO, PCM, GUSTAVO ADRIANZÉN APEC

Noticias adicionales en TVPerú Noticias

El papa Francisco, con “pronóstico reservado”, salió del estado crítico

Campaña de sensibilización para ciclistas: anuncian inicio de multas para infractores

Devoción a San Judas Tadeo: cientos de fieles acuden cada 28 a la basílica San Francisco

Jiwasanaka (28/02/2025) | TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 28 de febrero del 2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición Matinal, hoy viernes 28 de febrero del 2025

Chancay: triple choque deja 5 fallecidos y 7 heridos

Peruano acusado de feminicidio fue capturado en Ecuador tras siete años prófugo

Huaycán: capturan a sujetos acusados de extorsionar a conductores

Tragedia en Real Plaza Trujillo: continúan investigaciones tras accidente que dejó seis muertos

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias Mañana, viernes 28 de febrero del 2025

Presidente del Congreso plantea revisar la ley de extinción de dominio

Grupo Terna se disfraza de seres mitológicos para desarticular clan familiar en Iquitos

Real Plaza Centro Cívico: ¿por qué lo clausuraron y cuándo volverá a abrir?

Ñuqanchik (28/02/2025) | TVPerú Noticias

Además hoy día 28 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de TVPerú Noticias

Todos los videos desde el canal TVPerú Noticias en Youtube.