GRABADO el 27-09-2025

Illariywan Yachariy: descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 20 al 26 de setiembre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.

Sábado 20
Kamachiqmi AFPpi tawa UITman haypaqta hurqunnankunapaq lluqsirqachin / Gobierno oficializa octavo retiro AFP hasta por cuatro UIT

Domingo 21
Ucayali suyupi PIAS Aéream 20,000 yanapay apakunqa / Ucayali: PIAS Aérea llevó 20,000 atenciones

Lunes 22
Minsam Jornada Nacional de Vacunaciónta qallaykun / Minsa inicia Jornada Nacional de Vacunación

Martes 23
Ñawpa pachamanta tiyaq ayllukunatam takyas rurayakunapi yachinku / Capacitan comunidades nativas en manejo sostenible

Miércoles 24
Wikuñakuna Pichqa Qillqaman Churaymi qallarirqunña / Inicia Quinto Censo Nacional de Vicuñas

Jueves 25
Sachakuna kañay: unu yupay runakunam sasachakuypi tarikunku / Incendios forestales: más de un millón de personas corren alto riesgo

Viernes 26
Qichwa Mochepi 4.500 watayuq ñawpa pachapi pampaykunata tarirqunku / Descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche



Illariywan Yachariy: descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche.

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 13 al 19 de setiembre de 2025.

Illariywan Yachariy: Inician censo de comunidades indígenas.

GeoAPP facilita acceso a imágenes satelitales.

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales en Programa Beca 18.

La seguridad del personal de campo en los Censos Nacionales 2025 es una prioridad .

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!.

Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro.

Illariywan Yachariy: Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera.

El Peruano 200 años: Una mirada hacia el futuro en cierre de conferencias.

El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias.

¡Sigue el Ciclo de Conferencias por los 200 años de El Peruano!.

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias.

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica..

Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Oficial El Peruano

Illariywan Yachariy: descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 13 al 19 de setiembre de 2025

Illariywan Yachariy: Inician censo de comunidades indígenas

GeoAPP facilita acceso a imágenes satelitales

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales en Programa Beca 18

La seguridad del personal de campo en los Censos Nacionales 2025 es una prioridad

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!

Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro

Illariywan Yachariy: Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera

El Peruano 200 años: Una mirada hacia el futuro en cierre de conferencias

El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias

¡Sigue el Ciclo de Conferencias por los 200 años de El Peruano!

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica.

Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de las Personas Sordas

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

Día Mundial del Corazón

