Illariywan Yachariy: descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche
IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 20 al 26 de setiembre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.
Sábado 20
Kamachiqmi AFPpi tawa UITman haypaqta hurqunnankunapaq lluqsirqachin / Gobierno oficializa octavo retiro AFP hasta por cuatro UIT
Domingo 21
Ucayali suyupi PIAS Aéream 20,000 yanapay apakunqa / Ucayali: PIAS Aérea llevó 20,000 atenciones
Lunes 22
Minsam Jornada Nacional de Vacunaciónta qallaykun / Minsa inicia Jornada Nacional de Vacunación
Martes 23
Ñawpa pachamanta tiyaq ayllukunatam takyas rurayakunapi yachinku / Capacitan comunidades nativas en manejo sostenible
Miércoles 24
Wikuñakuna Pichqa Qillqaman Churaymi qallarirqunña / Inicia Quinto Censo Nacional de Vicuñas
Jueves 25
Sachakuna kañay: unu yupay runakunam sasachakuypi tarikunku / Incendios forestales: más de un millón de personas corren alto riesgo
Viernes 26
Qichwa Mochepi 4.500 watayuq ñawpa pachapi pampaykunata tarirqunku / Descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche
