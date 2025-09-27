GRABADO el 27-09-2025

Illariywan Yachariy: descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 20 al 26 de setiembre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.



Sábado 20

Kamachiqmi AFPpi tawa UITman haypaqta hurqunnankunapaq lluqsirqachin / Gobierno oficializa octavo retiro AFP hasta por cuatro UIT



Domingo 21

Ucayali suyupi PIAS Aéream 20,000 yanapay apakunqa / Ucayali: PIAS Aérea llevó 20,000 atenciones



Lunes 22

Minsam Jornada Nacional de Vacunaciónta qallaykun / Minsa inicia Jornada Nacional de Vacunación



Martes 23

Ñawpa pachamanta tiyaq ayllukunatam takyas rurayakunapi yachinku / Capacitan comunidades nativas en manejo sostenible



Miércoles 24

Wikuñakuna Pichqa Qillqaman Churaymi qallarirqunña / Inicia Quinto Censo Nacional de Vicuñas



Jueves 25

Sachakuna kañay: unu yupay runakunam sasachakuypi tarikunku / Incendios forestales: más de un millón de personas corren alto riesgo



Viernes 26

Qichwa Mochepi 4.500 watayuq ñawpa pachapi pampaykunata tarirqunku / Descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche







