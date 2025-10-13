GRABADO el 13-10-2025

El bividí de Jerí

Jerí, el hombre de la campal borrachera que terminó en una violación y con un bividí suyo colgado de la silla que estaba cerca de la víctima.

Desde Hildebrandt en sus trece

Hermelinda linda.

El bividí de Jerí.

Fábrica de títulos.

¡Es mi trabajo!.

La bomba del 2026.

¡La botaron!.

Terruqueando, otra vez.

Arriola a balazo limpio.

Keiko, un gobierno deleznable.

Burros, ¡es el pueblo llamando!.

Desvergüenza o estupidez.

Burra, ¡contesta el teléfono!.

!Lagarto resultó gato¡.

¡Así de mal estamos!.

Chancho asado.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Hildebrandt en sus trece

video

Hermelinda linda

video

El bividí de Jerí

video

Fábrica de títulos

video

¡Es mi trabajo!

video

La bomba del 2026

video

¡La botaron!

video

Terruqueando, otra vez

video

Arriola a balazo limpio

video

Keiko, un gobierno deleznable

video

Burros, ¡es el pueblo llamando!

video

Desvergüenza o estupidez

video

Burra, ¡contesta el teléfono!

video

!Lagarto resultó gato¡

video

¡Así de mal estamos!

video

Chancho asado

Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 15 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo