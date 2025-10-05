GRABADO el 05-10-2025

Consejos para evitar INTOXICACIONES alimenticias en PERROS y GATOS SIEMPRECASARPP ENTREVISTA

El Dr. Anghelo Centeno, médico veterinario, explica cuáles son los alimentos prohibidos para perros y gatos y alerta sobre los peligros de darles comida pensada para humanos. Advierte que productos como el chocolate, las uvas, las pasas, los huesos duros, el alcohol, el café, la palta y las comidas muy sazonadas pueden provocar intoxicaciones, pancreatitis y serios problemas digestivos en las mascotas.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

