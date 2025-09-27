PERUMIN 37: ¿Qué tanto aportó al desarrollo de la minería nacional? ENFOQUERPP ENTREVISTA
La presidenta de Perumin 37, Jimena Sologuren Arias, y Valeria Fuertes, editora de RPP Economía, reflexionaron sobre el desarrollo de esta importante convención minera, considerada la más relevante en Latinoamérica y que se realizó desde el 22 hasta el 26 de septiembre en Arequipa.
PERUMIN 37: ¿Qué tanto aportó al desarrollo de la minería nacional?
Además hoy día 28 de Setiembre
