GRABADO el 12-09-2025

Poder Judicial suspende a comandante general PNP Víctor Zanabria por caso policías albañiles

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Fiscalía y ordenó la suspensión preventiva por 18 meses contra el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, en el marco de las investigaciones por el caso conocido como policías albañiles. La medida será de cumplimiento inmediato luego de la notificación de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.



De acuerdo con la indagación fiscal, cuando Zanabria se desempeñaba como jefe de la Región Policial Arequipa, habría utilizado a agentes recientemente designados en la zona para realizar trabajos de albañilería y obreros, desviando así su función principal. La investigación, revelada inicialmente por el dominical Panorama, también señala que una empresa minera entregó dinero por estas labores, el cual habría quedado en manos del general.



DELITOS IMPUTADOS



El tribunal de Arequipa concluyó que existen suficientes elementos para ordenar la suspensión de Zanabria, uno de los más altos mandos de la institución policial. Entre los delitos que se le imputan figuran peculado y abuso de autoridad, respaldados por denuncias de los propios agentes involucrados y testimonios de colaboradores eficaces, según precisó la Fiscalía.



La periodista Carla Ramírez, jefa de investigación de Panamericana Televisión, precisó que la suspensión de Zanabria se produce a pocos meses de la conclusión de su gestión en diciembre. No obstante, por norma, los generales de su rango tienen tres meses de adaptación a la vida civil, por lo que solo permanecerá en funciones hasta fines de este mes, lo que haría innecesaria una apelación a la medida judicial.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 12 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Alcalde de Pataz califica de fracaso estado de emergencia y toque de queda.

Karla Ramírez sobre Zanabria: El número uno de la PNP está siendo separado por delitos graves.

Jóvenes serán clave en elecciones 2026: candidatos intensifican campaña en redes para captar su voto.

Mundial de desayunos: Pan con chicharrón y arepas se disputan la final en el penal de Chorrillos.

Tren LimaChosica no será realidad en los próximos dos años, confirma el MTC.

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión.

Mincul insiste en que excavaciones en Centro Histórico ponen en riesgo seguridad de Boluarte.

Barrios Altos: capturan a dos mujeres por el delito de microcomercialización de drogas.

Miraflores: conmemoran 33 años de la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

Juan Santiváñez: nuevos audios revelarían presunta relación entre ministro y dos magistrados del TC.

Boluarte minimiza marcha contra reforma de pensiones: "Ya aprendieron a no salir a las calles".

Poder Judicial suspende a comandante general PNP Víctor Zanabria por caso policías albañiles.

Caen Los Maleantes del Cono: tenían en su poder arma usada en crimen de diplomático de Indonesia.

Tragedia en Vía Evitamiento: joven de 18 años lucha por salvar su pierna tras fatal accidente.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.