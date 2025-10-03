GRABADO el 03-10-2025

Campaña en Lima busca concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama este octubre

Desde la estación Angamos de la Línea 1 del Metro de Lima se lanzó la campaña "Una pausa en tu rutina puede salvar tu vida". La iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia del autoexamen mensual desde los 20 años y la mamografía anual a partir de los 40. Cada año, más de 7000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en el Perú, la mayoría en estadios avanzados.



