GRABADO el 11-10-2025

Miembros de la resistencia regalaron rosas blancas a Dina Boluarte y pidieron su reelección

Desde los exteriores de la casa de la expresidenta Dina Boluarte, manifestantes del grupo 'La Resistencia' expresaron su apoyo, coreando arengas a favor de su reelección.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Miembros de la resistencia regalaron rosas blancas a Dina Boluarte y pidieron su reelección.

