GRABADO el 11-09-2025

Álex Valera y Edison Flores lograron superar sus respectivas lesiones y jugarán ante Melgar Líbero

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

Reynoso RECONOCE que tiene parte de la culpa en la eliminación de Perú Líbero.

¿Se juega en Lima? Conmebol anuncia nueva sede para la final de Copa Sudamericana 2025 Líbero.

Luis Ramos responde críticas tras jugar en la selección peruana por Eliminatorias Líbero.

LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA 2025 SE JUGARÁ EN PARAGUAY Líbero.

ALIANZA LIMA PRESENTÓ SU CAMISETA PARA EL MES MORADO Líbero.

Álex Valera y Edison Flores lograron superar sus respectivas lesiones y jugarán ante Melgar Líbero.

¿CONFLICTO en la interna? Peña lanzó una POTENTE frase tras el FRACASO de la Bicolor.

SERGIO PEÑA PIDIÓ RESPETO LUEGO DE LAS CRITICAS RECIBIDAS A LA SELECCIÓN PERUANA Líbero.

HINCHAS DE LA SELECCIÓN DECEPCIONADOS DE PERÚ EN LAS ELIMINATORIAS 2026 Líbero.

Real Sociedad vs Real Madrid: dónde y a qué hora ver al Rey de Europa Líbero.

ALIANZA LIMA vs. GARCILASO: horario y dónde ver al equipo de Gorosito por el Clausura Líbero.

PEDRO GALLESE NO OCULTÓ SU TRISTEZA AL NO PODER CLASIFICAR AL MUNDIAL 2026 CON PERÚ Líbero.

Carlos ZAMBRANO dejó una POTENTE frase tras el FRACASO de Perú en las ELIMINATORIAS.

BOLIVIA AL REPECHAJE: ¿Cuándo jugará su partido clasificatorio? Líbero.

ALIANZA LIMA recibiría MILLONARIA CIFRA por GUILLERMO VISCARRA Líbero.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

Reynoso RECONOCE que tiene parte de la culpa en la eliminación de Perú Líbero

video

¿Se juega en Lima? Conmebol anuncia nueva sede para la final de Copa Sudamericana 2025 Líbero

video

Luis Ramos responde críticas tras jugar en la selección peruana por Eliminatorias Líbero

video

LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA 2025 SE JUGARÁ EN PARAGUAY Líbero

video

ALIANZA LIMA PRESENTÓ SU CAMISETA PARA EL MES MORADO Líbero

video

Álex Valera y Edison Flores lograron superar sus respectivas lesiones y jugarán ante Melgar Líbero

video

¿CONFLICTO en la interna? Peña lanzó una POTENTE frase tras el FRACASO de la Bicolor

video

SERGIO PEÑA PIDIÓ RESPETO LUEGO DE LAS CRITICAS RECIBIDAS A LA SELECCIÓN PERUANA Líbero

video

HINCHAS DE LA SELECCIÓN DECEPCIONADOS DE PERÚ EN LAS ELIMINATORIAS 2026 Líbero

video

Real Sociedad vs Real Madrid: dónde y a qué hora ver al Rey de Europa Líbero

video

ALIANZA LIMA vs. GARCILASO: horario y dónde ver al equipo de Gorosito por el Clausura Líbero

video

PEDRO GALLESE NO OCULTÓ SU TRISTEZA AL NO PODER CLASIFICAR AL MUNDIAL 2026 CON PERÚ Líbero

video

Carlos ZAMBRANO dejó una POTENTE frase tras el FRACASO de Perú en las ELIMINATORIAS

video

BOLIVIA AL REPECHAJE: ¿Cuándo jugará su partido clasificatorio? Líbero

video

ALIANZA LIMA recibiría MILLONARIA CIFRA por GUILLERMO VISCARRA Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 12 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo