La congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, se pronunció sobre la posibilidad de postular al Senado en las elecciones del año 2026, teniendo en cuenta que el Congreso aprobó el retorno del sistema bicameral.



En entrevista con el periodista César Hildebrandt, la parlamentaria de izquierda confesó que se encuentra "en una disyuntiva", pues aún no decide si postular o no en los comicios del año 2026.



"No lo he pensado pero es algo que me he dicho que sí debo pensar pronto. Con los avances de la bicameralidad, parte de mí [...] dice, con el Senado que calculo vamos a tener, ¿Cómo pensar en no estar dando la pelea, en esa disyuntiva ando", dijo.

