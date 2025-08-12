GRABADO el 12-08-2025

¡Sin vergüenza! Así regresó PATRICIA BENAVIDES al Ministerio Público HLR

En medio de pifias en su contra, Patricia Benavides llegó a la Fiscalía para retomar sus funciones a pesar de los cuestionamientos. Benavides acudió a la sede del Ministerio Público a las 8:51 a.m. junto con su abogado Juan Peña y un fuerte resguardo policial

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

