ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del martes 12 de agosto 2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realiza su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Sigue aquí la transmisión oficial con todos los anuncios, temas clave y respuestas a la prensa.
La Mañanera del Pueblo Hoy, 12 de agosto de 2025 ClaudiaSheinbaum México conferenciadeprensa
Entérate más en: https://gestion.pe/
noticiasinternacionales mundo diariogestión economía
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
EN VIVO: FUNERAL DE MIGUEL URIBE TURBAY desde el Capitolio Nacional del Colombia.
Washington protesta contra TRUMP y su orden de desplegar la GUARDIA NACIONAL Gestión.
EXCLUSIVO: Habla la familia de RICARDO QUINTANA, el peruano detenido en 'Alligator Alcatraz'.
Noticias del 12 de agosto: MILES DESPIDEN A MIGUEL URIBE TURBAY Y PIDEN JUSTICIA Noticiero.
ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del martes 12 de agosto 2025.
EN VIVO: FUNERAL DE MIGUEL URIBE TURBAY desde el Capitolio Nacional del Colombia.
TRUMP logra acuerdo con CHINA y posterga ARANCELES por 90 días Gestión.
REACCIONES DE LÍDERES INTERNACIONALES tras la MUERTE de MIGUEL URIBE TURBAY Gestión.
LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO.
CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO.
Noticias del 11 de agosto: TRUMP: GUARDIA NACIONAL ELIMINARÁ HOMELESS DE WASHINGTON Noticiero.
Trump presenta su ambicioso PLAN DE SEGURIDAD para eliminar el CRIMEN en WASHINGTON Gestión.
¿Quién es alias Chipi y que se sabe del atentado al senador MIGUEL URIBE TURBAY? Gestión.
¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión.
Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4 Noticiero.
Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.