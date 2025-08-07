Norma Yarrow
Ministro de Justicia.
Norma Yarrow.
José Cueto.
Kelly Portalatino.
Alejandro Cavero .
Jorge Montoya advierte que Perú está perdiendo soberanía y critica rol de la CIDH.
José Jerí respalda reconocimiento en vida a Melcochita como patrimonio cultural.
Luis Chávez Risco en FIL Lima 2025: presentación de su libro 'Agua y poder en los Andes'.
Entrevista a Luis Chávez Risco presenta su nuevo libro Agua y poder en los Andes.
Captan BESO de consejero regional con asistente en San Martín loúltimo sanmartin perú.
Fiscales supremos solicitan que Delia Espinoza reponga a Patricia Benavides Invitado: Juan Peña.
Del Castillo y Mulder anuncian que integrarán plancha presidencial Invitado: Mauricio Mulder.
Usaba su propio CHALECO ANTIBALAS: Policía fall3ce en enfrentamiento con delincuentes pnp.
Luis Galarreta: "No existe disputa territorial, Gustavo Petro incurrió en un desliz".
Waldemar Cerrón llama a la unidad de la izquierda y evita críticas a Gustavo Petro.
Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.
