GRABADO el 19-06-2025

"Hasta tenían un tarifario": Delincuentes que extorsionaban a carros caen con armas y explosivos

Criminales se hacían llamar como "Los Intocables de la Gris" y habían dominado parte del Cercado de Lima cobrando parqueo a buses, mototaxis y carros privados. Algunos de ellos recibían amenazas de quemar su vehículo en caso no pagaran.Y efectivamente, esta amenaza se habría concretado en más de una ocasión.



Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 19 DE JUNIO DEL 2025.

LATINA EDICIÓN MATINAL - JUEVES 19 DE JUNIO DEL 2025.

