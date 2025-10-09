GRABADO el 09-10-2025

Amor y Fuego - OCT 09 - GIGI ARREMETE CONTRA DINA BOLUARTE TRAS ATENTADO CONTRA AGUA MARINA Willax

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 09/10/2025 Willax Televisión.

¿POR QUÉ ES CLAVE LLEVAR A TU HIJO AL NIDO DESDE TEMPRANA EDAD? Consejo Económico.

Amor y Fuego - OCT 09 -ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR, UNA RELACIÓN MARCADA POR ESCÁNDALOS Willax.

Amor y Fuego - OCT 09 - MILETT Y TINELLI PISAN LIMA Y HABLAN EN EXCLUSIVA CON AMOR Y FUEGO Willax.

Amor y Fuego - OCT 09 - ORQUESTAS PERUANAS SE PRONUNCIAN TRAS ATAQUE A AGUA MARINA Willax.

Amor y Fuego - OCT 09 - GIGI ARREMETE CONTRA DINA BOLUARTE TRAS ATENTADO CONTRA AGUA MARINA Willax.

Hechos en Willax - OCT 09 - 1/3 - MOMENTO DEL SEGUNDO ATAQUE EN CONCIERTO DE AGUA MARINA Willax.

Amor y Fuego - OCT 09 - ¡GOBERNADOS POR LA DELINCUENCIA! ¡BALACERA EN CONCIERTO DE AGUA MARINA.

Hechos en Willax - OCT 09 - 2/3 - CAE LADRÓN QUE ERA EL TERROR DE LOS MINIMARKETS Willax.

Hechos en Willax - OCT 09 - INCIDENTES A LAS AFUERAS DE PCM EN MEDIO DE REUNIÓN CRUCIAL Willax.

Hechos en Willax - OCT 09 - TECLADISTA Y ANIMADOR DE 'AGUA MARINA' FUERA DEL PELIGRO Willax.

Hechos en Willax - OCT 09 - 3/3 - DESPEDIDA Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - 3/5 -DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONDENA ATAQUE CONTRA 'AGUA MARINA' Willax.

Hechos en Willax - OCT 09 - REPORTE MÉDICO DE HERIDOS TRAS ATENTADO CONTRA 'AGUA MARINA' Willax.

Hechos en Willax - OCT 09 - CAPTAN HUÍDA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA BALACERA Willax.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

