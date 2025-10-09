GRABADO el 09-10-2025

Analistas advierten que agresión a Butters evidencia creciente polarización electoral

El precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, fue agredido en la ciudad de Juliaca (Puno) cuando salía de una entrevista en Radio La Decana. De acuerdo con las imágenes difundidas, un grupo de pobladores le lanzó objetos como piedras, palos y agua, por lo que tuvo que ser retirado del lugar bajo resguardo policial. La situación se tornó tensa y dejó en evidencia el clima de polarización que empieza a rodear la campaña electoral.



Desde distintos sectores políticos se pronunció el rechazo a este hecho. Avanza País emitió un comunicado en el que expresó su enérgica condena a toda forma de violencia política y su solidaridad con Butters, destacando que ninguna discrepancia justifica la agresión ni el amedrentamiento. El partido instó a que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y el respeto a la ley, en lugar de recurrir a la violencia o la incitación a ella.



Keiko Fujimori pide una campaña de ideas y no de ataques



A través de sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también se refirió al incidente y afirmó que la violencia no es el camino. La ex candidata presidencial sostuvo que la campaña electoral debe centrarse en la competencia de ideas y no en agresiones, remarcando la necesidad de diálogo y de un voto responsable que devuelva el rumbo al país.



Analistas y comentaristas políticos recordaron, sin embargo, que parte del malestar en Puno podría estar vinculado con declaraciones pasadas del propio Butters entonces conductor radial sobre las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Aunque esas expresiones fueron calificadas como desafortunadas, distintos sectores coinciden en que nada justifica una agresión física. El episodio reaviva el debate sobre los límites del discurso político y la responsabilidad de los candidatos en no exacerbar los ánimos sociales.





Ingresa a http://ptv.pe/455718 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 09/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Cae techo de comisaría de Surquillo y deja tres policías heridos (2/2).

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 9 DE OCTUBRE DEL 2025.

Gobierno y transportistas se reunieron en Palacio por extorsiones.

Nueva marcha de la "Generación Z": Por primera vez protesta no se llevará a cabo en fin de semana.

APRA presenta primera lista para elecciones 2026 con Jorge del Castillo.

Analistas advierten que agresión a Butters evidencia creciente polarización electoral.

Cae techo de comisaría de Surquillo y deja tres policías heridos (1/2).

¡Increíble concierto de Agua Marina en Chorrillos! ¡Disfruta de la música en vivo! .

José Baella tras ataque a Agua Marina: "La gente seguirá muriendo si no hay acción policial real".

Congreso cita al premier Eduardo Arana y todos los ministros tras atentado contra Agua Marina.

Esto es una guerra : Integrante de Zaperoko lamenta falta de seguridad en eventos.

¡Testimonio impactante! Herido en ataque a Agua Marina revive el momento del pánico .

Agua Marina: Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque a balazos en Chorrillos.

Artistas de cumbia exigen seguridad tras atentado a Agua Marina: El hampa gobierna al Perú.

Tras ataque contra Agua Marina: PNP redobla seguridad de casa de los músicos en Piura.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.