El presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a la controversia en torno a los pedidos de pensión de los expresidentes Pedro Castillo y Alberto Fujimori, quienes han exigido al congreso les otorguen este pago que les corresponde como expresidentes.



El titulare de la PCM señaló que dichas pensiones no pueden ser restringidas directamente por deudas pendientes, aunque sí recomendó el cumplimiento de las obligaciones de reparación civil si corresponden.



"Desde ya quiero decir que no se pueden limitar la percepción de una pensión por la exigencia de una deuda. Más bien, si la deuda existe, la recomendación es que estas se cumplan naturalmente porque estas constituyen reparaciones civiles", señaló.



AUSENCIA POR CIRUGÍA



En otro momento, Gustavo Adrianzén comentó sobre las recientes indagaciones de la congresista Ruth Luque, quien solicitó detalles sobre una supuesta ausencia de la presidenta Dina Boluarte por motivos de una operación estética.



Sobre este tema el primer ministro señaló que durante ese periodo él no se encontraba en el país, fecha en que supuestamente la mandataria estuvo ausente. "Las actividades de la presidenta Dina Boluarte son públicas. Su agenda de trabajo es pública, no habría más que mostrarla y solucionado el inconveniente, señaló.

