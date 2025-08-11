GRABADO el 11-08-2025

Conductores de la "Línea B" suben precio de pasajes por extorsiones

Los conductores de la "Línea B" aplicaron un incremento de S/0.50 en la tarifa del pasaje diario ante las constantes extorsiones que reciben. Además, denunciaron la falta de seguridad durante el recorrido de su ruta.



