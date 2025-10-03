GRABADO el 03-10-2025

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 03 de Octubre de 2025

ATV Noticias Central: Programa del viernes 3 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Viernes 3 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 3 de octubre del 2025.

¡El poderoso caldo de cuy! La sopa sagrada de los Incas que posee ricos elementos nutricionales.

Primera procesión del Señor de los Milagros cambia de recorrido por marchas.

Los ministros de Dina Boluarte que dejarían el Gabinete para postular al Congreso.

César Acuña se pronuncia por presunta candidatura de Juan José Santiváñez al Senado con APP.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 03 de Octubre de 2025.

¡Frustrante! Paramédicos no llegan a emergencias por caótico tráfico en Lima.

¡Con ayuda policial! Feminicida escapa de comisaría con excusa de ir al baño.

Furiosa mujer hace escándalo en bus porque no la dejaron bajar a mitad de pista.

Chileno de 71 años es secuestrado y asesinado tras establecerse en Iquitos luego de jubilarse.

Mujer agrade de policía que la intervino por conducir en sentido contrario y termina siendo liberada.

De 5 a 7 ¡SODA STEREO VUELVE A LOS ESCENARIOS! - ATV.

Comercios que vendan comida tendrán que dar agua sin costo a diabéticos.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Día Interamericano del Agua

Día Interamericano del Agua

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de los Animales

Día Mundial de los Animales

