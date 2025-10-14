ERNESTO ÁLVAREZ MIRANDA es el nuevo PREMIER
¡NUEVO PREMIER! Expresidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda, asume como presidente del Consejo de Ministros del gobierno de José Jerí. premier loúltimo política noticiasperu
ERNESTO ÁLVAREZ MIRANDA es el nuevo PREMIER .
