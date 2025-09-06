GRABADO el 06-09-2025

Congresista Diego Bazán sobre viaje de ministro Santiváñez: No debería salir, es un pésimo mensaje

En conversación con Exitosa, el congresista Diego Bazán rechazó contundentemente la aprobación del viaje del ministro Juan José Santiváñez a Suiza. "Deja un pésimo mensaje", enfatizó.
Exitosa Noticias

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

