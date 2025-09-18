GRABADO el 18-09-2025

Terremoto de magnitud 7,8 sacude nuevamente Kamchatka en Rusia El Comercio

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió este jueves la región de Petropavlovsk-Kamchatsky, en Rusia.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a 128 km al este de Kamchatka y a solo 10 km de profundidad, lo que aumentó su impacto.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Hawái, advirtió sobre posibles olas peligrosas en un radio de 1.000 km. Alaska se mantiene bajo vigilancia, mientras que autoridades rusas monitorean la situación en la zona sísmica. Hasta ahora no se reportan víctimas ni daños graves.

Terremoto Rusia Kamchatka Sismo AlertaTsunami Pacífico NoticiasHoy BreakingNews USGS Alaska

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

terremoto 7.8 Rusia
sismo en Kamchatka hoy
alerta de tsunami Pacífico
epicentro Petropavlovsk-Kamchatsky
terremoto Rusia 2025
magnitud 7.8 sismo Rusia
Alaska bajo alerta de tsunami
terremotos recientes en Kamchatka
noticias sismo Rusia hoy
temblor fuerte en el Pacífico

Desde EL COMERCIO

Maduro anuncia entrenamiento militar para civiles en Venezuela El Comercio.

CHOLO SOY NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO.

Octavo retiro de AFP: lo que debes saber sobre tu pensión y ahorros El Comercio.

Elecciones 2026: Más de 1 millón de peruanos podrán votar en el extranjero El Comercio.

ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS DE FINAL El Comercio.

Fiscal de la Nación pide declarar nulidad de Fuerza Popular Mirada de Fondo.

IRL: BOMBEROS CONTRA EL CAOS DE LIMA PARA LLEGAR A UNA EMERGENCIA Pasa en la Calle.

¿Se podrá votar por partidos distintos para cada elección? El Comercio.

Retiro AFP 2025: cronograma completo para solicitar tu dinero El Comercio.

Elecciones Perú 2026: así funcionará el voto digital por primera vez El Comercio.

Elecciones Perú 2026: ¿quiénes podrán acceder al voto digital? El Comercio.

Terremoto de magnitud 7,8 sacude nuevamente Kamchatka en Rusia El Comercio.

Trump critica a Putin y acusa a Rusia de matar a mucha gente El Comercio.

Sukhoi Su-30: ¿aviones caza de Venezuela podrán con los buques de EE.UU? El Comercio.

Tanques y aviones israelíes atacan Gaza mientras miles de palestinos huyen El Comercio.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

Maduro anuncia entrenamiento militar para civiles en Venezuela El Comercio

video

CHOLO SOY NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO

video

Octavo retiro de AFP: lo que debes saber sobre tu pensión y ahorros El Comercio

video

Elecciones 2026: Más de 1 millón de peruanos podrán votar en el extranjero El Comercio

video

ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS DE FINAL El Comercio

video

Fiscal de la Nación pide declarar nulidad de Fuerza Popular Mirada de Fondo

video

IRL: BOMBEROS CONTRA EL CAOS DE LIMA PARA LLEGAR A UNA EMERGENCIA Pasa en la Calle

video

¿Se podrá votar por partidos distintos para cada elección? El Comercio

video

Retiro AFP 2025: cronograma completo para solicitar tu dinero El Comercio

video

Elecciones Perú 2026: así funcionará el voto digital por primera vez El Comercio

video

Elecciones Perú 2026: ¿quiénes podrán acceder al voto digital? El Comercio

video

Terremoto de magnitud 7,8 sacude nuevamente Kamchatka en Rusia El Comercio

video

Trump critica a Putin y acusa a Rusia de matar a mucha gente El Comercio

video

Sukhoi Su-30: ¿aviones caza de Venezuela podrán con los buques de EE.UU? El Comercio

video

Tanques y aviones israelíes atacan Gaza mientras miles de palestinos huyen El Comercio

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 19 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo