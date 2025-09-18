GRABADO el 18-09-2025

Terremoto de magnitud 7,8 sacude nuevamente Kamchatka en Rusia El Comercio

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió este jueves la región de Petropavlovsk-Kamchatsky, en Rusia.



Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a 128 km al este de Kamchatka y a solo 10 km de profundidad, lo que aumentó su impacto.



El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Hawái, advirtió sobre posibles olas peligrosas en un radio de 1.000 km. Alaska se mantiene bajo vigilancia, mientras que autoridades rusas monitorean la situación en la zona sísmica. Hasta ahora no se reportan víctimas ni daños graves.



