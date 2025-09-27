GRABADO el 27-09-2025

Marcha en Lima contra la criminalidad: jóvenes y transportistas se movilizan

Jóvenes, transportistas y colectivos ciudadanos marcharon en el centro de Lima en una nueva jornada de protesta contra la criminalidad. La movilización recorrió la avenida Abancay y otras calles de la capital exigiendo seguridad, justicia y acciones firmes del Estado. Con pancartas y consignas, los manifestantes denunciaron la creciente ola de violencia que afecta a todo el país. Esta marcha reflejó la indignación ciudadana frente a la falta de respuesta de las autoridades y se convirtió en un llamado urgente para frenar la inseguridad en el Perú.

EFE / RPP
Reportera: Mirian Ccahuana

Desde RPP Noticias

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

