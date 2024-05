Ha transcurrido una semana desde que Jackeline Janina Salazar Flores, de 32 años, fue secuestrada por la organización criminal de alias El monstruo y hasta el momento la única noticia sobre la joven empresaria es un espeluznante audio enviado por los delincuentes a su familia.



En la grabación, se escucha el desgarrador llanto de la víctima, quien suplica a su padre para que consiga los dos millones de soles que exigen los criminales para que no siga siendo torturada. Incluso, dice que los delincuentes la amenazaron con electrocutarla y cortarle los dedos.



Papi, soy Jacky. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile que ya no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor, se escucha decir a la joven.



Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos. Por favor, dile a los policías que ya no se metan. Dile a Ericksson que no se meta. No hagas caso nada. Solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor, si no me van a seguir torturando, finalizó.



ALIAS EL MONSTRUO



Por el método que aplicaron para secuestrarla y las torturas que recibe la empresaria, las autoridades no tienen dudas de que detrás de este secuestro se encuentra Erick Moreno Hernández, alias El monstruo, responsable de innumerables secuestros en la zona norte de Lima.

