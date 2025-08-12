GRABADO el 12-08-2025

Ministro Vásquez niega injerencia en contratos de familiares Primera Edición Noticias Perú

El ministro de Salud, César Vásquez, negó haber influido en contratos del Gobierno Regional de La Libertad a favor de su sobrina y cuñado. También respondió a cuestionamientos por presuntos sobrecostos en la máquina Da Vinci y defendió la transparencia en el manejo del presupuesto para la lucha contra el cáncer.



LO ÚLTIMO en PrimeraEdición FedericoSalazar VerónicaLinares, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo Primera Edición https://bit.ly/peatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN PRIMERA EDICIÓN EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytpe25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Primera Edición:

Veracidad, agilidad y carisma. Primera Edición es el primer contacto del público con la más variada información sobre política, actualidad, economía y mucho más.



Conducido por Federico Salazar y Verónica Linares.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Madre de El Monstruo no irá a la cárcel Domingo al Día Perú.

Policía fallece tras enfrentamiento con delincuentes Domingo al Día Perú.

Ministro Vásquez niega injerencia en contratos de familiares Primera Edición Noticias Perú.

Santa Rosa en riesgo por inundaciones, advierte Ingemmet Primera Edición Noticias Perú.

Alcalde acusado de agresión en libertad Domingo al Día Perú.

La conejita es condenada por tráfico de drogas Domingo al Día Perú.

Policías ternas acusados de extorsión Domingo al Día Perú.

Yahaira Plasencia le lanzó una indirecta a Jefferson Farfán América Espectáculos (HOY).

María Pía Copello contó detalles de su baile a lo Jennifer Lopez América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Pía Copello da detalles de su baile como JLo shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Rebeca Escribens y Pía Copello harán una colaboración? shorts.

Red policial acusada de extorsionar en operativos cae en Lima Cuarto Poder Perú.

Tensión con Colombia por declaraciones de Petro sobre Santa Rosa Cuarto Poder Perú.

Falsas ofertas laborales engañan con cobros ilegales Cuarto Poder Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.