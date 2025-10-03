GRABADO el 03-10-2025

Surco inicia recuperación de áreas públicas ocupadas Edición Mediodía Noticias Perú

La Municipalidad de Santiago de Surco ha puesto en marcha un plan de recuperación de espacios públicos en la urbanización Los Álamos de Monterrico. La intervención busca restituir áreas verdes ocupadas de forma irregular, garantizando el uso adecuado del espacio urbano conforme a la ley.

