¡Atentado en concierto de Agua Marina!: cuatro integrantes de agrupación resultaron heridos

Tras el atentado, el jefe de la Región Policial de Lima, Felipe Monroy, confirmó que el ataque contra la orquesta dejó como saldo cuatro heridos: Luis Quiroga y Manuel Quiroga, el primero resultó con tres impactos de bala y el segundo con una herida en el muslo. Ellos fueron trasladados hasta un hospital cercano. En tanto los otros heridos serían el baterista y sonidista de la agrupación, quienes se encontrarían fuera de peligro.



NOTA ORIGINAL



Una balacera registrada la noche del miércoles 8 de octubre obligó a suspender el concierto de la agrupación de cumbia Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos.



Según información preliminar, varios disparos se escucharon durante la presentación, generando pánico entre los asistentes y provocando la evacuación inmediata del lugar.



En redes sociales circularon videos en los que se observa a los espectadores abandonando rápidamente el recinto. Testigos indicaron que el baterista del grupo resultó herido durante el incidente y fue trasladado a un centro médico.





