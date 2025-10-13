EN VIVO JNE al Día Renuncia de autoridades con miras a las EG2026 13 de octubre de 2025
ENVIVO Hoy en JNEalDía: ¡Último día! Las autoridades tienen hasta hoy para renunciar a sus cargos si desean postular a las Elecciones Generales 2026.
00:00 En breve
03:37 Introducción
04:56 TC admite trámite demanda competencial contra el Poder Judicial
06:13 Último día para que autoridades renuncien para postular a EG2026
07:34 Fechas clave en el cronograma electoral
24:31 Reniec: 14 de octubre cierra el padrón electoral
29.16 Cerca de 8 mil consultas para filtrar candidatos
31:13 Imágenes del Señor Cautivo de Ayabaca
