GRABADO el 13-10-2025

EN VIVO JNE al Día Renuncia de autoridades con miras a las EG2026 13 de octubre de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: ¡Último día! Las autoridades tienen hasta hoy para renunciar a sus cargos si desean postular a las Elecciones Generales 2026.



00:00 En breve

03:37 Introducción

04:56 TC admite trámite demanda competencial contra el Poder Judicial

06:13 Último día para que autoridades renuncien para postular a EG2026

07:34 Fechas clave en el cronograma electoral

24:31 Reniec: 14 de octubre cierra el padrón electoral

29.16 Cerca de 8 mil consultas para filtrar candidatos

31:13 Imágenes del Señor Cautivo de Ayabaca



SÍGUENOS

Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru

Twitter / X: https://twitter.com/jneperu

Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru

Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru



JuradoNacionalDeElecciones votación PolíticaPerú Tribunal Constitucional comiciosgenerales

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Elecciones Generales: ¿Qué es el pacto ético electoral y cómo participar? Elige2026.

EN VIVO JNE al Día Renuncia de autoridades con miras a las EG2026 13 de octubre de 2025.

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial.

Elecciones 2026: cerca de 20 millones de peruanos votará por senadores y diputados por primera vez.

Más de 400 autoridades habrían infringido el principio de neutralidad .

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara: Elecciones Primarias.

¡Cierre del padrón electoral! Actualiza tu DNI hasta el 14 de octubre en RENIEC Elige2026.

Envivo JNE inaugura la nueva Oficina Desconcentrada en Abancay.

EN VIVO JNE Noticias al Día Elecciones se realizarán con normalidad 10 de octubre de 2025.

¡7 presidentes del Perú en menos de 10 años! .

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial.

Perú: siete presidentes en menos de diez años Sucesión política explicada.

Perú rumbo a las Elecciones 2026 : evolución de partidos políticos y votantes en 20 años .

ENVIVO Elige2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de octubre de 2025.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.