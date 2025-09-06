GRABADO el 06-09-2025

EXITOSA DEPORTES con ÓSCAR PAZ, JUAN PABLO TORRES, JIMMY RABANAL y ROBERTO FARRO - 06/09/25

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Instagram / exitosape

Twitter / exitosape

Facebook / exitosanoticias

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



Exitosa exitosadeportes

Desde Exitosa Noticias

Museo de Arte E Historia del Callao abre sus puertas totalmente gratis.

Vivaldi Inmobiliaria presenta el "PrimaveraFest", evento gratuito para conocer sus proyectos.

El Rincón del Asado tiene los cócteles más exquisitos además de las mejores carnes y parrillas.

EXITOSA DEPORTES con ÓSCAR PAZ, JUAN PABLO TORRES, JIMMY RABANAL y ROBERTO FARRO - 06/09/25.

EXITOSA DEPORTES con ÓSCAR PAZ, JUAN PABLO TORRES, JIMMY RABANAL y ROBERTO FARRO - 06/09/25.

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 06/09/25.

¡Cómo en 'Jurassic Park'! El Castillo de Chancay presenta su propia colección de dinosaurios.

¡Con los mejores paquetes! Viájalo te ayuda en tus planes para un viaje junto a tu pareja.

Chef Héctor Solís presenta "El Fiesta de los Solís".

Fondos de pensiones en alerta: S/ 140 mil millones fueron retirados, señala Kluger.

HABLEMOS CLARO con JESÚS VERDE - 06/09/25.

Santiváñez no debería salir del país sin autorización del juez, asegura abogado.

PNP desmiente hackeo: ¿Cómo cuidar tus datos ante ataques cibernéticos?.

Peruanos desayunan pan con chicharrón al menos 3 veces por semana.

Congresista Diego Bazán sobre viaje de ministro Santiváñez: No debería salir, es un pésimo mensaje.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.