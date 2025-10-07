GRABADO el 07-10-2025

Ayacucho: FADA pide separar protesta social de la agenda agraria tras rechazo a ministro Agricultura

Tras los incidentes ocurridos el sábado 4 de octubre durante la sesión descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso en Huamanga, la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA) lamentó los hechos y exhortó a no mezclar las demandas sociales con los espacios de diálogo técnico y productivo.

El presidente de la FADA, Auberto Morote Enciso, calificó lo sucedido como un acto impulsado por personas negativas que no quieren el desarrollo de Ayacucho y pidió no confundir el dolor de las víctimas del 15 de diciembre con intereses políticos.

Me solidarizo con las familias que sufren, pero no es la forma. Si seguimos gritando sin un plan, dentro de 15 años estaremos igual, expresó. Morote también criticó que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho concentre su discurso en reclamos sin sustento técnico ni horizonte definido.

El dirigente sostuvo que la prioridad debe ser impulsar proyectos agrarios de largo plazo, como el Cachi III, que busca garantizar agua y seguridad alimentaria en la región. El agro necesita planificación y sostenibilidad, no confrontación, enfatizó.

Los incidentes de Huamanga, donde el ministro de Agricultura y congresistas fueron retirados del local municipal entre protestas, dejaron expuesta una fractura que trasciende Ayacucho: el choque entre la protesta política y la urgencia del desarrollo productivo, un dilema que se repite en diversas regiones del país.



