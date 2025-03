El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó esta noche el proyecto de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.



En entrevista para 2025 en 24 Horas, el extitular del TC señaló que es positiva la restitución de dicha figura, sin embargo, advirtió que esto no es la solución definitiva para poner fin al desborde de la criminalidad.



"En la disyuntiva de tener o no tener la ley, es mejor tenerla, pero tampoco podemos decir que esta es la solución o la panacea a nuestro problema", señaló García Toma en diálogo con Tatiana Alemán.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA CENTRAL



En ese sentido, García Toma señaló que el problema de fondo radica en la falta de coordinación inter orgánica entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario: "No hay liderazgo, no hay dirección y hay enfrentamientos de carácter personal", sostuvo.





