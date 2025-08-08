GRABADO el 08-08-2025

TRIPLE ASESINATO EN POLLERÍA: MAFIAS DE ESCUELAS DE MANEJO DE TOURING ESTARÍAN DETRÁS DEL ATAQUE

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 9 DE AGOSTO DEL 2025.

TRIPLE ASESINATO EN POLLERÍA: MAFIAS DE ESCUELAS DE MANEJO DE TOURING ESTARÍAN DETRÁS DEL ATAQUE.

¿Por qué las estrategias para combatir el crimen no están funcionando?.

"Hace falta explorar alternativas de transporte": MML busca agilizar tren Lima-Chosica.

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 8 DE AGOSTO DE 2025.

Avión militar colombiano ingresó sin permiso al Perú: Denuncian violación del espacio aéreo peruano.

TIROTEO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD EMORY EN ATLANTA.

Nuevas imágenes de triple asesinato en pollería: Cinco sicarios involucrados.

PERÚ ENVIARÁ NOTA DE PROTESTA A COLOMBIA POR SOBREVUELO DE ESPACIO AÉREO PERUANO.

Reveladores testimonios contra facción de Tren de Aragua: Caen sujetos que amenazaban transportistas.

"Estamos cada vez peor": Asesinan a cobrador del 'Tigrillo' y sicarios aumentan cupo a 50 mil soles.

Extorsionadores asesinan a cobrador y sobrino del chofer de 'Tigrillo': "Dio la vida por mí".

Ir a Machu Picchu era su regalo de cumpleaños, pero no consiguió entrada.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025.

Kylian Mbappé dona cancha y colegio a Perú: Su madre llega a Ancón para ver avances.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 9 DE AGOSTO DEL 2025

video

TRIPLE ASESINATO EN POLLERÍA: MAFIAS DE ESCUELAS DE MANEJO DE TOURING ESTARÍAN DETRÁS DEL ATAQUE

video

¿Por qué las estrategias para combatir el crimen no están funcionando?

video

"Hace falta explorar alternativas de transporte": MML busca agilizar tren Lima-Chosica

video

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 8 DE AGOSTO DE 2025

video

Avión militar colombiano ingresó sin permiso al Perú: Denuncian violación del espacio aéreo peruano

video

TIROTEO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD EMORY EN ATLANTA

video

Nuevas imágenes de triple asesinato en pollería: Cinco sicarios involucrados

video

PERÚ ENVIARÁ NOTA DE PROTESTA A COLOMBIA POR SOBREVUELO DE ESPACIO AÉREO PERUANO

video

Reveladores testimonios contra facción de Tren de Aragua: Caen sujetos que amenazaban transportistas

video

"Estamos cada vez peor": Asesinan a cobrador del 'Tigrillo' y sicarios aumentan cupo a 50 mil soles

video

Extorsionadores asesinan a cobrador y sobrino del chofer de 'Tigrillo': "Dio la vida por mí"

video

Ir a Machu Picchu era su regalo de cumpleaños, pero no consiguió entrada

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2025

video

Kylian Mbappé dona cancha y colegio a Perú: Su madre llega a Ancón para ver avances

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Bomba atómica sobre Nagasaki

Bomba atómica sobre Nagasaki

Día Internacional de Coworking

Día Internacional de Coworking

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 09 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo