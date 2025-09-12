GRABADO el 12-09-2025

Chorrillos: Exitosa y SNP entregan 2.5 toneladas de pescado jurel a más de 60 ollas comunes

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), en colaboración con Exitosa, entregó 2.5 toneladas de pescado jurel a más de 60 ollas comunes de distintos distritos de la capital.



Noticias del Perú y actualidad, política.



