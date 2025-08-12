TRUMP logra acuerdo con CHINA y posterga ARANCELES por 90 días Gestión
El presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, anunció este lunes que extenderá por 90 días la treguacomercial con China, evitando así un nuevo choque arancelario entre las dos economías más grandes del mundo. La medida, oficializada a través de una orden ejecutiva, busca dar más tiempo a ambas partes para seguir negociando y evitar un incremento de tensiones en el comercio global.
Trump informó en su plataforma Truth Social que todos los demás elementos del acuerdo permanecerán iguales. Por su parte, el gobierno de Beijing confirmó la decisión mediante un comunicado publicado por la agencia estatal Xinhua, lo que demuestra que ambas naciones están dispuestas a mantener el diálogo para alcanzar un entendimiento duradero.
La prórroga llega horas antes de que venciera el plazo establecido para aplicar nuevos aranceles. De no haberse concretado la extensión, EstadosUnidos podría haber aumentado los impuestos a las importaciones chinas del 30 actual, y China habría respondido con medidas de represalia contra productos estadounidenses, lo que habría elevado el riesgo de una guerracomercial con consecuencias globales.
tregua comercial EEUU China
Donald Trump anuncia extensión
aranceles a importaciones chinas
China aranceles represalia
guerra comercial entre potencias
acuerdo económico EEUU China
negociaciones comerciales 2025
Xinhua anuncia tregua
impacto global guerra comercial
economía mundial en tensión
