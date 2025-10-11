GRABADO el 11-10-2025

EXITOSA DEPORTES con ÓSCAR PAZ, JUAN PABLO TORRES, JIMMY RABANAL y ROBERTO FARRO - 11/10/25

Miembros de la resistencia regalaron rosas blancas a Dina Boluarte y pidieron su reelección.

Nutrición y su relación con la inflamación.

"Edgar, retratos de un actor", se estrena en La Casa Roja.

Carabayllo: Menor reportado como desaparecido, aparece sano y salvo.

Vivaldi Inmobiliaria presenta: 'El criollazo de tu inversión'.

Asociación Nacional de Conductores ratifica su participación en el paro nacional el 15 de octubre.

Las mejores carnes, parrillas y cócteles de Lima están en 'El Rincón del Asado'.

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 11/10/25.

¡Los Exitosos de Exitosa sorprendieron y regalaron entradas para el Castillo de Chancay!.

Tráiler de "Chavín de Huántar, el rescate del siglo" se convierte en el más visto del cine peruano.

Jesús Verde sobre Gabinete de Jerí: "Tiene que ser técnico y debe sostener el proceso electoral".

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

Miembros de la resistencia regalaron rosas blancas a Dina Boluarte y pidieron su reelección

Nutrición y su relación con la inflamación

"Edgar, retratos de un actor", se estrena en La Casa Roja

Carabayllo: Menor reportado como desaparecido, aparece sano y salvo

EXITOSA DEPORTES con ÓSCAR PAZ, JUAN PABLO TORRES, JIMMY RABANAL y ROBERTO FARRO - 11/10/25

Vivaldi Inmobiliaria presenta: 'El criollazo de tu inversión'

Asociación Nacional de Conductores ratifica su participación en el paro nacional el 15 de octubre

Las mejores carnes, parrillas y cócteles de Lima están en 'El Rincón del Asado'

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 11/10/25

¡Los Exitosos de Exitosa sorprendieron y regalaron entradas para el Castillo de Chancay!

Tráiler de "Chavín de Huántar, el rescate del siglo" se convierte en el más visto del cine peruano

Jesús Verde sobre Gabinete de Jerí: "Tiene que ser técnico y debe sostener el proceso electoral"

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

