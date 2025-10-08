GRABADO el 08-10-2025

Al Día con Willax - OCT 08 - LIMPIA PARABRISAS AMENAZÓ CON CUCHILLO A CONDUCTOR Willax

Al Día con Willax - OCT 08 - 4/5 - SALCEDO NIEGA HABER AGREDIDO MÁS DE UNA VEZ A PRODUCTOR Willax.

Al Día con Willax - OCT 08 - 5/5 Willax.

Al Día con Willax - OCT 08 - EN EXCLUSIVA: LA PLANCHA PRESIDENCIAL DEL APRA Willax.

Yo Caviar - OCT 08 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - OCT 08 - 2/5 - BOLUARTE OBSERVA LEY QUE OTORGABA PENSIONES DE S/ 3,300 Willax.

Al Día con Willax - OCT 08 - EXIGEN S/ 50 MIL PARA NO ATENTAR CONTRA CHOFERES DE LÍNEA 75 Willax.

Al Día con Willax - OCT 08 - TERRIBLE CHOQUE ENTRE MOTO POLICIAL Y CAMIONETA Willax.

Al Día con Willax - OCT 08 - 1/5 Willax.

Al Día con Willax - OCT 08 - LIMPIA PARABRISAS AMENAZÓ CON CUCHILLO A CONDUCTOR Willax.

Al Día con Willax - OCT 08 - SE OCULTÓ DEBAJO DE UN CARRO PARA EVITARE DETENCIÓN Willax.

Al Día con Willax - OCT 08 - BALEAN A CHOFER A HORAS DE LEVANTARSE EL PARO Willax.

Camotillo El Tinterillo - OCT 07 - 1/1 Willax.

Habla Chino - OCT 07 - 1/2 - PANCHO LOMBARDI HABLA CON ALDO MIYASHIRO Willax.

Habla Chino - OCT 07 - ENTREVISTA COMPLETA A PANCHO LOMBARDI Willax.

Habla Chino - OCT 07 - 2/2 - DESPEDIDA Willax.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

