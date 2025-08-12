GRABADO el 12-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 12 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 12 de agosto del 2025.

¿Regresa Patricia Benavides? Sesión clave en la Junta de Fiscales Supremos TVPerú Noticias EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 12 de agosto del 2025.

SJM: madre continúa con la búsqueda de su hija desaparecida hace más de cuarenta días.

Alcalde Felipe Castillo pide que se restablezca estado de emergencia en Los Olivos.

Cámaras de seguridad graban robo de moderna camioneta en San Martín de Porres.

Presidente del Congreso resta importancia a dichos de mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

¡El sueño de la casa propia podría convertirse en una verdadera pesadilla!.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 12 de agosto del 2025.

Daniel Quintero: el precandidato presidencial colombiano que colocó la bandera en territorio peruano.

Ministro Sandoval pidió a la MML no promover la anarquía y respetar las normas y la fiscalización.

Premier destaca inicio de debate sobre nueva Ley MAPE con participación de más gremios mineros.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, martes 12 de agosto del 2025.

Congresista de Colombia cuestiona colocación de bandera de su país en isla Chinería.

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia en isla Chinería.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día del Bodeguero

Día del Bodeguero

Día Internacional de la Juventud

Día Internacional de la Juventud

