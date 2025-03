El Presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha publicado a través de sus redes sociales que la autógrafa de la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia ha sido enviada a Palacio para su promulgación. La detención preliminar en casos de no flagrancia es una herramienta que permite a las autoridades judiciales ordenar la captura de personas sospechosas de haber cometido un delito, incluso si no fueron sorprendidas en el acto.



