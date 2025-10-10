GRABADO el 10-10-2025

¡SE ACABÓ! Así se vivió la VACANCIA de Dina Boluarte: gritos, caos y traiciones

Con más de 120 votos, Dina Boluarte dejó de ser presidenta del Perú tras una ola de cuestionamientos a su gestión y luego de que las bancadas legislativas que antes la respaldaban le retiraran su apoyo.



Aunque se había anunciado que Boluarte Zegarra se dirigiría al país, esto no ocurrió. La sesión del Congreso comenzó sin su presencia, luego de que el presidente del Parlamento, José Jerí, confirmara su ausencia. Con ello, Boluarte desistió de ejercer su prerrogativa de acudir al Congreso para defenderse de las acusaciones planteadas en las mociones de vacancia.



Lee la nota completa: https://elbuho.pe/2025/10/dina-boluarte-dara-mensaje-a-la-nacion-tras-conocer-aprobacion-de-mociones-de-vacancia/





