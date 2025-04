GRABADO el 06-04-2025

Casa tomada: reglaje para asaltar viviendas en zonas residenciales

Los robacasas están de vuelta y con más fuerza. Un equipo de Panorama descubrió que esta modalidad delictiva sigue más activa que nunca, principalmente en zonas residenciales que aparentan ser seguras. Los delincuentes no actúan al azar: hacen reglaje previo a sus víctimas para conocer sus rutinas y perpetrar los robos cuando las viviendas están desocupadas.



Estos criminales organizan todo al milímetro. Saben a qué hora los dueños salen al trabajo, cuándo regresan y hasta cuánto tiempo estarán ausentes. Aprovechando esos espacios de tiempo, ingresan a las propiedades para llevarse artefactos, joyas, dinero y otros objetos de valor. Lo más preocupante es que logran hacerlo sin levantar sospechas, incluso con casetas de Serenazgo a pocos metros de distancia.



Varias víctimas, en conversación con Panorama, manifestaron su frustración e impotencia. En cuestión de minutos pierden bienes que adquirieron con años de trabajo, mientras sienten que las autoridades no logran actuar con eficacia para detener a los responsables. Afirman que la frecuencia de estos delitos ha aumentado y que la sensación de inseguridad es cada vez mayor en la ciudad.



ASALTAN EDIFICIO



Uno de los casos más alarmantes ocurrió en un edificio donde las cámaras de seguridad captaron a dos delincuentes robando durante tres horas en varios departamentos. Los vecinos no descartan que haya existido complicidad del personal de seguridad del inmueble. Durante el atraco se llevaron, entre otras cosas, llaves termomagnéticas de alto valor. Las investigaciones se encuentran en curso, pero los afectados exigen resultados y mayor acción de las autoridades.





Ingresa a http://ptv.pe/439604 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 06/04/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

Guerra por el hotel más lujoso del Perú: Amenazan con desalojo al Sanctuary Lodge de Machu Picchu.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 6 DE ABRIL 2025.

Casa tomada: reglaje para asaltar viviendas en zonas residenciales.

Pericia revela que movieron cuerpo de Nilo Burga: investigación apunta a que habría sido asesinado.

El salto del Chapulín: Alberto Otárola en el caso cirugías de la presidenta Dina Boluarte.

La fiebre del oro en Pataz: Panorama llegó al cruce de túneles dominado por el hampa.

Operativo en el aeropuerto: burriers cercados por el olfato más desarrollado de la Dirandro.

El cementerio de motocicletas: Callao se desangra mientras 85 motos nuevas se oxidan en el GORE.

Además hoy día 07 de Abril en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde el canal Panorama en Youtube.