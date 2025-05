GRABADO el 20-05-2025

¡Atención motociclistas! Chalecos se ofertan desde S/10 a S/30 en Gamarra

Luego de conocerse que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunciara que, desde este jueves 21 de mayo, los motociclistas deben usar chalecos reflectivos cada vez que se encuentren manejando su unidad por las calles de la capital.



Ante esta situación, un equipo de 24 Horas llegó hasta la cuadra 5 del Jr. Antonio Bazo en Gamarra, para conocer el precio de las prendas. El chaleco está 30 soles, el de la mejor calidad. Hay otros que se venden desde S/10, comentó una de las vendedoras de la zona del emporio comercial.



De igual manera, los chalecos que usarán los motociclistas deberán tener las placas de sus unidades. El costo del estampado se viene ofreciendo desde los S/5, el cual demora en entregarse 15 minutos. Si buscas un bordado, deberás desembolsar S/25, pero tarda un día.



MULTA QUE DEBERÁS PAGAR SI NO USAS CHALECO



En la lucha contra la criminalidad que se registra día a día en Lima, el Gobierno de Dina Boluarte no dará su brazo a torcer, por lo que la norma rige si o si, este jueves 21 de mayo. En caso no cuentes con el chaleco solicitado por las autoridades, deberás pagar una multa de S/428.





Ingresa a http://ptv.pe/443313 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 20/05/2025



Desde 24 Horas

