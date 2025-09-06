GRABADO el 06-09-2025

¿Qué une a Andrea Vidal, víctima de sic4rios, y al hijo de un candidato presidencial?

Andrea Vidal fue as3sinada con 62 disparos. Nueve meses después un detalle en su CV destapa una nueva trama de poder ligado al partido del congresista y candidato presidencial, José Luna Gálvez.

Este domingo, la primera entrega de la historia por Perú21TV.
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

Carlos Bruce sobre Martín Vizcarra, Toledo y Betssy Chávez: ENTREVISTA COMPLETA.

¿Qué une a Andrea Vidal, víctima de sic4rios, y al hijo de un candidato presidencial?.

HACKEAN A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Ricardo Valdés: "NO HAY NADA no hay lucha y no hay plan".

EN VIVO Trump advierte que EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen una amenaza.

TENSIÓN en el Caribe: EEUU despliega 10 F-35 en Puerto Rico por incidente con Venezuela.

Cluber Aliaga: "TRUJILLO representa la cuna de la criminalidad en el Perú" Entrevista21.

EN VIVO ¿QUÉ SE SABE DEL AT3NTADO EN TRUJILLO?.

Harvey Colchado denuncia reglaje de la misma policía: "Quieren callarme".

¿Todos los peruanos llegaremos a las elecciones 2026 con el DNI ELECTRÓNICO? RENIEC responde.

Marco Rubio anuncia 20 millones de ayuda a Ecuador y declara guerra contra el narcotráfico.

¿Paolo Guerrero, Gastón Acurio, Verónika Mendoza firmaron en los planillones de Podemos Perú?.

Poder Judicial libera a Martín Vizcarra y el Tribunal Constitucional a Betssy Chávez Romy Chang.

EN VIVO Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Vizcarra.

EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra Alejandro Toledo por caso ECOTEVA.

Misiles y armas láser China envía mensaje con impresionante desfile militar en Pekín.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Peru21TV

video

Carlos Bruce sobre Martín Vizcarra, Toledo y Betssy Chávez: ENTREVISTA COMPLETA

video

¿Qué une a Andrea Vidal, víctima de sic4rios, y al hijo de un candidato presidencial?

video

HACKEAN A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Ricardo Valdés: "NO HAY NADA no hay lucha y no hay plan"

video

EN VIVO Trump advierte que EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen una amenaza

video

TENSIÓN en el Caribe: EEUU despliega 10 F-35 en Puerto Rico por incidente con Venezuela

video

Cluber Aliaga: "TRUJILLO representa la cuna de la criminalidad en el Perú" Entrevista21

video

EN VIVO ¿QUÉ SE SABE DEL AT3NTADO EN TRUJILLO?

video

Harvey Colchado denuncia reglaje de la misma policía: "Quieren callarme"

video

¿Todos los peruanos llegaremos a las elecciones 2026 con el DNI ELECTRÓNICO? RENIEC responde

video

Marco Rubio anuncia 20 millones de ayuda a Ecuador y declara guerra contra el narcotráfico

video

¿Paolo Guerrero, Gastón Acurio, Verónika Mendoza firmaron en los planillones de Podemos Perú?

video

Poder Judicial libera a Martín Vizcarra y el Tribunal Constitucional a Betssy Chávez Romy Chang

video

EN VIVO Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Vizcarra

video

EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra Alejandro Toledo por caso ECOTEVA

video

Misiles y armas láser China envía mensaje con impresionante desfile militar en Pekín

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 06 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo