La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes (2/2)
Agentes de serenazgo de La Molina y efectivos de la Policía Nacional lograron la captura de tres sujetos de nacionalidad extranjera acusados de extorsionar y sembrar el terror entre comerciantes de la zona.
Cámaras de videovigilancia registraron el accionar de los delincuentes, quienes se movilizaban en un vehículo para intimidar a sus víctimas. En uno de los negocios afectados, incluso llegaron a llevarse algunos productos.
PERSECUSIÓN
Las víctimas alertaron de inmediato a las autoridades, lo que dio inicio a una persecución intensa que culminó en un domicilio donde los sospechosos intentaban esconderse.
Los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes, mientras se evalúa su posible vinculación con otras extorsiones en el distrito.
