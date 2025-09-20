GRABADO el 20-09-2025

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes (2/2)

Agentes de serenazgo de La Molina y efectivos de la Policía Nacional lograron la captura de tres sujetos de nacionalidad extranjera acusados de extorsionar y sembrar el terror entre comerciantes de la zona.



Cámaras de videovigilancia registraron el accionar de los delincuentes, quienes se movilizaban en un vehículo para intimidar a sus víctimas. En uno de los negocios afectados, incluso llegaron a llevarse algunos productos.



PERSECUSIÓN



Las víctimas alertaron de inmediato a las autoridades, lo que dio inicio a una persecución intensa que culminó en un domicilio donde los sospechosos intentaban esconderse.



Los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes, mientras se evalúa su posible vinculación con otras extorsiones en el distrito.





Ingresa a http://ptv.pe/454066 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 20/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS Familias aprovechan que salió el sol para ir la las playas de Lima.

¿Quiénes son los jóvenes de la Generación Z que marchan contra Boluarte y el Congreso en Perú?.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Rímac: se preparan para celebrar el Día de las flores amarillas.

La Libertad: cae techo de coliseo taurino tras intensa granizada.

Surquillo: mercado N 1 reabrirá la próxima semana por decisión judicial.

Llega a Perú periodista peruano detenido en Alligator Alcatraz.

BCR proyecta crecimiento de 3,2 para la economía peruana en 2025.

Delia Espinoza: retiran servicio de seguridad y protección personal a suspendida Fiscal de la Nación.

Retiro AFP: Gobierno de Dina Boluarte promulga ley que autoriza desembolso de hasta S/21,400.

Ate Vitarte: cúster calavera con más de medio millón en papeletas fue llevado al depósito.

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes (2/2).

Iquitos: caen tres integrantes de banda criminal La Nueva Generación.

Los Olivos: Los Gallegos graban ataque a combi de empresa Las Brizas.

La Victoria: caen madre y sus hijas por robar celulares en mercado La Parada.

Además hoy día 22 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.