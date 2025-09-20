ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 20/09/2025
EnVivo No te pierdas de las últimas noticias en la voz de los protagonistas en Enfoque de los Sábados con Fernando Carvallo.
ENFOQUERPP
ENFOQUE DE LOS SÁBADOS 20 DE SETIEMBRE, 2025
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
5 sugerencias para terminar una relación amorosa VITALRPP ENTREVISTA.
¡Cuidado con las estafas en TikTok! ¿Cómo puedes detectarlas? SENCILLOYALBOLSILLO ENTREVISTA.
ANÁLISIS Fondo de pensiones en la mira por retiro de AFP ENFOQUERPP ENTREVISTA.
ENVIVO ESPACIO VITAL VITALRPP 20/09/2025.
Ausencia del alcalde de Urubamba retrasó fin de crisis en Machupicchu, según José Santoyo ADNRPP.
ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 20/09/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.
El partido Aprista Peruano celebra 95 años: retos de cara a las elecciones 2026 ADNRPP ENTREVISTA.
ENVIVO DIALOGOFERPP 20/09/2025.
Casi 4 millones de peruanos tienen doble empleo: un análisis de la economía ROTATIVARPP ENTREVISTA.
ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 20/09/2025.
Revelamos el secreto mejor guardado de "Las Chinkanas" INCAS SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.
Cerca a 24 mil toneladas de residuos en Perú: ¿a qué se debe esta cifra? ROTATIVARPP ENTREVISTA.
ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 20/09/2025 ADNRPP.
Inseguridad en Trujillo: ¿conviene nuevamente implementar el toque de queda? ROTATIVARPP ENTRBPPP.
Situación en Machupicchu: más horas de tregua pero aún sin solución ROTATIVARPP ENTREVISTA.
Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.