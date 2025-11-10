GRABADO el 10-11-2025

Recreamos la jugada del segundo gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima ante Los Chankas Líbero

No te pierdas toda la información y entretenimiento de Lunes a Viernes de 2 a 3 p.m. en Libero por nuestro canal de Youtube.

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

UNIVERSITARIO se ilusiona con la llegada de CHRISTIAN CUEVA ¿ES POSIBLE? Libero.

IRLANDA PARAGUAY VER EN VIVO partido por el MundialSub17.

Luis Advíncula habló sobre el presente de exfutbolista de Alianza Lima: "Talento y cero ganas".

¡LA CELESTE SE POTENCIA! TRES refuerzos de LUJO llegarán al Rímac para el 2026.

Recreamos la jugada del segundo gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima ante Los Chankas Líbero.

COLOMBIA COREA DEL NORTE: hora y dónde ver por el Mundial Sub 17 Líbero.

HINCHAS DE UNIVERSITARIO ESCOGIERON ENTRE LA COPA LIBERTADORES Y EL TETRACAMPEONATO Líbero.

MÉXICO SUIZA: hora y dónde ver por el Mundial Sub 17 Líbero.

BOCA CLASIFICA A LA COPA LIBERTADORES TRAS VENCER 2-0 A RIVER PLATE Líbero.

JOAO GRIMALDO DESCONVOCADO DE LA SELECCIÓN PERUANA Líbero.

BOCA JUNIORS VS RIVER PLATE EN VIVO LIGA ARGENTINA JORNADA 15 Líbero.

¡CONFIMADO! Canal que trasmitirá los partidos de Universitario de Deportes por Liga 1 2026 Líbero.

¿SE MUDA DEL RÍMAC? Távara firmó contrato con CAMPEÓN peruano y sorprende a todos.

¿SE CANCELAN LOS AMISTOSOS? Perú NO pudo viajar a tiempo y se complica TODO.

Diego Elías busca el oro en Lima 2027 y sueña con los Juegos Olímpicos EnVivoLR.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

UNIVERSITARIO se ilusiona con la llegada de CHRISTIAN CUEVA ¿ES POSIBLE? Libero

video

IRLANDA PARAGUAY VER EN VIVO partido por el MundialSub17

video

Luis Advíncula habló sobre el presente de exfutbolista de Alianza Lima: "Talento y cero ganas"

video

¡LA CELESTE SE POTENCIA! TRES refuerzos de LUJO llegarán al Rímac para el 2026

video

Recreamos la jugada del segundo gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima ante Los Chankas Líbero

video

COLOMBIA COREA DEL NORTE: hora y dónde ver por el Mundial Sub 17 Líbero

video

HINCHAS DE UNIVERSITARIO ESCOGIERON ENTRE LA COPA LIBERTADORES Y EL TETRACAMPEONATO Líbero

video

MÉXICO SUIZA: hora y dónde ver por el Mundial Sub 17 Líbero

video

BOCA CLASIFICA A LA COPA LIBERTADORES TRAS VENCER 2-0 A RIVER PLATE Líbero

video

JOAO GRIMALDO DESCONVOCADO DE LA SELECCIÓN PERUANA Líbero

video

BOCA JUNIORS VS RIVER PLATE EN VIVO LIGA ARGENTINA JORNADA 15 Líbero

video

¡CONFIMADO! Canal que trasmitirá los partidos de Universitario de Deportes por Liga 1 2026 Líbero

video

¿SE MUDA DEL RÍMAC? Távara firmó contrato con CAMPEÓN peruano y sorprende a todos

video

¿SE CANCELAN LOS AMISTOSOS? Perú NO pudo viajar a tiempo y se complica TODO

video

Diego Elías busca el oro en Lima 2027 y sueña con los Juegos Olímpicos EnVivoLR

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Semana Turística del Valle del Mantaro

Semana Turística del Valle del Mantaro

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Día de la Biblioteca Escolar

Día de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 10 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo