GRABADO el 07-09-2025

EnVivo Entérate de todas las noticias en la Rotativa del Aire.



ENVIVO SIEMPRECASARPP 07/09/2025.

Gobierno consideró "INACEPTABLE" que la CIDH se OPONGA a aplicación de la LEY de AMNISTÍA ADNRPP.

Rospigliosi sobre interpelación a Carlos Malaver: Es una pérdida de tiempo ADNRPP ENTREVISTA.

MACHU PICCHU: Restablecen TRANSPORTE turístico con resguardo POLICIAL ADNRPP ENTREVISTA.

CUSCO: Gobernador critica PARALIZACIÓN de BUSES a MACHU PICCHU y pide autonomía regional ADNRPP.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 07/09/2025 DOMINGOFIESTARPP.

'Bibliopunku': la app de la Biblioteca Nacional que lleva libros a tu casa ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 7/09/2025 ADNRPP.

Carlo Acutis: El primer santo millennial ya fue canonizado por el papa ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Ica: centro de monitoreo facilitará trabajo de identificación de delitos ROTATIVARPP.

CRISIS en MACHU PICCHU: TURISTAS se quedaron VARADOS por falta de BUSES ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 7/09/2025 ROTATIVARPP.

Elecciones 2026: La cédula electoral será del tamaño de una caja de pizza familiar SHORTRPP.

Esto se escuchó en la Bajada de los Baños en Barranco shortrpp.

El escalofriante encuentro de Zack Attack con la Mujer Vampiro SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

