Tras dos semanas del impactante accidente, protagonizado por un conductor en aparente estado de ebriedad en Ate Vitarte, la víctima, Luis enrique Gómez, de 55 años de edad, un mototaxita que fue arroyado, denuncia que no ha recibido ayuda alguna.



"y ese señor a este momento no se ha hecho cargo de nada, hasta el momento no se hace responsable de nada", denunció el padre de familia afectado en el aparatoso accidente que casi le cuesta la vida.



"De la mototaxi ahorita me están pidiendo como 7 mil soles para que lo reparen, ahora en mi salud cada día gasto en taxi, gasto en medicina medicamentos, en las gasas, en las vendas ahí tengo una relación de gastos que estoy haciendo diario", agregó el señor Gómez.



NECESITA AYUDA PARA LOS GASTOS MÉDICOS



Asimismo, tras el accidente, este padre de familia necesita el drenaje continuo de la pierna más afectada.



Es por ello que la familia se ha visto en la obligación de realizar diferentes actividades benéficas como Chuletadas y Pachamancadas, para poder sostener los gastos médicos.



Cabe señalar que, el conductor implicado en el accidente quien fue identificado como Nelson Iván León López, de 22 años de edad, se encuentra en libertad a pesar de las pruebas de dosaje etílico, que habrían dado positivo.





Ingresa a http://ptv.pe/437193 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 09/03/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

Tren embiste a joven que se quedó dormido sobre los rieles: solo resultó con heridas leves

Motociclista es asesinado en la puerta de vivienda en SJL

Mototaxista que fue embestido por auto en Ate da su testimonio

La Libertad: Camión cae al río Marañón y chofer sobrevivió de milagro

Amenazan a padres de familia, profesores y vigilantes de un colegio en Comas 1

Proponen regular días feriados: este es el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo

Extorsionadores amenazan a colegio en comas: "Mataremos a un padre de familia o un docente"

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 08 DE MARZO DEL 2025

Amenazan a padres de familia, profesores y vigilantes de un colegio en Comas

A casi una semana: Bomberos continúan controlando incendio en Barrios Altos

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 08 DE MARZO DEL 2025

Atacan a obrero en una construcción al interior de un colegio en Carabayllo

Accidente deja 3 muertos y 6 heridos tras despiste de bus interprovincial en La Libertad

Menor de 2 años se salva de morir en ataque a balazos a su familia en Puente Piedra

Asesinan a un conductor y su copiloto queda herido dentro de su vehículo en Villa El Salvador

Además hoy día 10 de Marzo en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.