GRABADO el 08-10-2025

DIOSDADO CABELLO AMENAZA AL PUEBLO PARA OCULTAR SU AISLAMIENTO I radar24

La dirigente de VenteVenezuela exiliada en España, Xiomara Sierra, respondió a las recientes declaraciones del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien aseguró que una CumbreDeLasAméricas sin Venezuela no es nada y arremetió contra el presidente dominicano Luis Abinader, calificándolo de mafioso. Sierra consideró que las expresiones de Cabello reflejan el profundo aislamiento diplomático del régimen, que ya no cuenta con el respaldo de la región ni con legitimidad internacional. Según señaló, la exclusión de Venezuela de la cumbre demuestra que el continente ha decidido no prestarse más a las maniobras de propaganda chavista.



Respecto a la frase de Cabello no hay bombas, solo matachavistas, Sierra sostuvo que se trata de una amenaza velada contra todo ciudadano que piensa distinto y una muestra del discurso de odio institucionalizado dentro del chavismo. Afirmó que mientras el régimen habla de paz, criminaliza y persigue a la disidencia, y recordó que muchos dirigentes, como ella, se han visto obligados al exilio por temor a represalias. Venezuela no necesita más amenazas, necesita libertad y justicia, concluyó.



Radar24 Venezuela DiosdadoCabello XiomaraSierra VenteVenezuela CrisisVenezolana CumbreDeLasAméricas Chavismo



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

EE.UU. SE PREPARA PARA ATAQUES SELECTIVOS, DRONES Y MISILES CONTRA VENEZUELA RADAR24.

DIOSDADO CABELLO AMENAZA AL PUEBLO PARA OCULTAR SU AISLAMIENTO I radar24.

¿Por qué MADURO apuro la activación del PLAN INDEPENDENCIA 200 contra ESTADOS UNIDOS? Gestión.

Noticias 8 de octubre: MADURO ACTIVA PLAN INDEPENDENCIA 200 PARA DEFENDERSE DE EEUU Noticiero.

¿Qué se sabe sobre el intento de ATENTADO contra DANIEL NOBOA en ECUADOR? Gestión.

LA HORA DE NICOLÁS MADURO LLEGÓ, ESTADOS UNIDOS VA POR SU CAPTURA I radarclips.

CHAVISMO USA EL MIEDO PARA MANTENERSE EN EL PODER.

Noticias de 7 de octubre: RUBIO CONVENCE A TRUMP Y CORTAN DIALOGO EEUU-VENEZUELA Noticiero.

LOS VENEZOLANOS SOMOS RESILIENTES Y ESPERAMOS LA TRANSICIÓN.

¿Cuáles son los líderes mundiales que festejaron el cumpleaños de PUTIN? Gestión.

PAPA LEÓN XIV HABLA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA ENTRE ISRAEL Y HAMÁS Gestión.

TRUMP CORTA NEGOCIACIÓN CON MADURO Y ÉL RECURRE AL PAPA PIDIENDO AYUDA RADAR24.

MARÍA CORINA MACHADO REAPARECE EN SU CUMPLEAÑOS DESDE LA CLANDESTINIDAD Gestión.

¿Por qué TRUMP ordenó poner fin al contacto diplomático con VENEZUELA? Gestión.

NICOLÁS MADURO HABLA SOBRE EL INTENTO DE ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE EEUU Gestión.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.