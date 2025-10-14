GRABADO el 14-10-2025

Criminalidad en aumento: Armonía 10 usa chalecos antibalas en concierto ROTATIVARPP ENTREVISTA

Tras el reciente ataque armado contra el grupo de cumbia Agua Marina, Guiseppe Horna, vocalista de Armonía 10, expresó su preocupación por la creciente inseguridad en el sector musical, que incluso llevó a su agrupación a usar chalecos antibalas en un concierto. Cabe recordar que Paul Flores "El Ruso", quien fue vocalista del grupo, fue asesinado en un ataque por extorsionadores.

