GRABADO el 14-10-2025

Criminalidad en aumento: Armonía 10 usa chalecos antibalas en concierto ROTATIVARPP ENTREVISTA

Tras el reciente ataque armado contra el grupo de cumbia Agua Marina, Guiseppe Horna, vocalista de Armonía 10, expresó su preocupación por la creciente inseguridad en el sector musical, que incluso llevó a su agrupación a usar chalecos antibalas en un concierto. Cabe recordar que Paul Flores "El Ruso", quien fue vocalista del grupo, fue asesinado en un ataque por extorsionadores.



ROTATIVARPP

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 14/10/2025 ADNRPP.

Jerí confirmó que en las próximas horas juramentará a su Gabinete Ministerial ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ¡ACUÑA Y LÓPEZ ALIAGA RENUNCIARON PARA POSTULAR A LA PRESIDENCIA! PUROSFACTOS.

Se solicita ayuda humanitaria en Pamplona Alta tras devastador incendio ROTATIVARPP DESPACHO.

Estudios revelan que uso excesivo de redes sociales reduce el rendimiento escolar en niños SHORTRPP.

Criminalidad en aumento: Armonía 10 usa chalecos antibalas en concierto ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 14/10/2025 ROTATIVARPP.

¿El tiempo en redes sociales perjudica el desarrollo cognitivo infantil? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Premio Nobel de Economía 2025: un llamado a la innovación en Perú shortrpp.

Premio Nobel de Economía 2025: un llamado a la innovación en Perú ROTATIVARPP SEGMENTO.

Damnificados del incendio en Pamplona Alta temen por invasión de terreno ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO ENCENDIDOS 14/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 14/10/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 14/10/2025 FCCRPP.

Roberto Chiabra debió asumir la Presidencia tras vacancia de Boluarte, dice Neuhaus PDFRPP.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.